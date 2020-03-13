В українському місті зупинили рух транспорту і закрили ринки через коронавірус

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В Радомишлі Житомирської області ввели суворі карантинні заходи через загрозу коронавірусу. По це NNS повідомляє з посиланням на сайт НВ.

Згідно інформації, отриманої NNS , в місті призупинили рух транспорту. Також тимчасово призупинено роботу всіх ринків. Про це повідомили в Радомишльській громаді,

Влада міста просить жителів без необхідності не відвідувати магазини, заклади громадського харчування та установи з надання побутових послуг.

Громадян також попросили уникати перебування в людних місцях, а при перших ознаках захворювання терміново звертатися до лікаря.

Нагадаємо, що 12 березня в Україні підтвердили два випадки інфікування COVID-19 — в Чернівецькій і Житомирській областях.

У Житомирській області коронавірус виявили у літньої жінки, яка повернулася з Польщі. Відомо, що вона проживає з родичами, і її онуку госпіталізували через хворобу. Поки що невідомо, чим саме хворіє дівчинка. Також повідомлялося, що пенсіонерка нещодавно відвідувала Львів. А в Радомишлі приходила до церкви і спілкувалася з великою кількістю знайомих.

Кабмін ввів в Україні карантин на три тижні з 12 березня.