Жительница Кривого Рога предлагает носить шапочки из фольги, чтобы уберечься от излучения

- 07 бер. 2020
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Жительница Кривого-Рога повеселила пользователей, разместив в соцсети пост о вреде антенн и выступив с оригинальным предложением. Об этом NNS сообщает со ссылкой на Днепровскую панораму.
Людмила Романик написала:
«На Заречном вокруг наших домов одни антенны! От их излучения умирают люди! От этих антенн одни проблемы, все болеют онкоболезнями, раком, а сердечников сколько, давайте вместе соберемся и будем что-то думать. Кто меня подержит?»
«По ходу никто», — написал Владимир Иванько.
«Может стоит больше спортом заниматься? Я вот когда занимаюсь спортом, голова почти не болит никогда», — отметил Сергей Мариничев.
«Чергова жертва найкращої в світі радянської освіти…», — написал Сергій Мокряков.
В ответ автор поста Людмила Романик посоветовала носить «шапочку из фальги»:
«Можно и так шапочки надеть и ничего не бояться! Я уже несколько сделала. Если кому нужно, могу поделится».
(авторская орфография сохранена)
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