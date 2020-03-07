Жительница Кривого Рога предлагает носить шапочки из фольги, чтобы уберечься от излучения

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Жительница Кривого-Рога повеселила пользователей, разместив в соцсети пост о вреде антенн и выступив с оригинальным предложением. Об этом NNS сообщает со ссылкой на Днепровскую панораму.

Людмила Романик написала:

«На Заречном вокруг наших домов одни антенны! От их излучения умирают люди! От этих антенн одни проблемы, все болеют онкоболезнями, раком, а сердечников сколько, давайте вместе соберемся и будем что-то думать. Кто меня подержит?»

«По ходу никто», — написал Владимир Иванько.

«Может стоит больше спортом заниматься? Я вот когда занимаюсь спортом, голова почти не болит никогда», — отметил Сергей Мариничев.

«Чергова жертва найкращої в світі радянської освіти…», — написал Сергій Мокряков.

В ответ автор поста Людмила Романик посоветовала носить «шапочку из фальги»:

«Можно и так шапочки надеть и ничего не бояться! Я уже несколько сделала. Если кому нужно, могу поделится».

(авторская орфография сохранена)