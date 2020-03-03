Мешканка Нових Санжар, яка жбурляла каміння: «Мені не соромно» (відео)

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Багатодітна матір із Нових Санжар, яка жбурляла каміння під час масових протестів, розповіла про причини такої своєї поведінки. Про це NNS повідомляє з посиланням на Надзвичайні новини.

Жителька Нових Санжар розповіла про ситуацію, яка сталася у її селищі, коли привезли евакуйованих з Китаю українців. Відео опублікував Pavlovsky News.

Так, мати п’ятьох дітей була одною із тих, хто кидав камінням у автобус з евакуйованими з Китаю українцями.

Жінка розповіла, що на акції протесту опинилася випадково – шукала свого сина.

А камінням кидала не у автобус, а в поліцейських. За її словами, вони поводилися дуже агресивно.

Жінка також заявила, що їй соромно лише за те, що вона говорила нецензурні слова перед вчителями, які навчають її дітей.

«Я чесно вам скажу, мені соромно за одне – за мат. Що вчителі бачили. Це ж я своїх дітей зганьбила. За те, що я жбурляла каміння, мені не соромно. Було б ще таке – все одно виходила б і протестувала», – заявила мешканка селища.