Записати дітей до школи у Тернополі можна онлайн

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Як стало відомо NNS, з 1 березня у Тернополі дітей у школи та гуртки почнуть записувати через електронну реєстрацію, яка працює на основі технології Blockchain. Це унеможливить зміни чи видалення черг, повідомляє The Village Україна з посиланням на у міськраду Тернополя.

«Сервіс дасть можливість тернополянам прозоро користуватися правом черги на зарахування у вибрану установу», – кажуть у міськраді.

До системи вже підключені усі школи міст та 13 позашкільних освітніх закладів. Подати заявку на зарахування дитини в заклад батьки можуть самостійно з дому у будь-який час.

«Це лише один з послідовних кроків до перетворення Тернополя на Smart City, — зазначає очільник Тернополя. — Наразі до системи вже підключені усі школи нашої громади, а також 13 закладів зі сфери мистецтва, спорту та тих установ, які підпорядковані управлінню освіти і науки. Серед переваг нової системи — це незмінність внесених даних, прозорість і відкритість у прийнятті рішень на зарахування в освітні установи. Також це зручно для батьків, адже подати заявку на зарахування дитини в заклад батьки можуть самостійно з дому у будь-який час».

Як буде працювати система для зарахування у 1-ий клас шкіл?

Один із батьків реєструється на порталі https://school.bloqly.com/#; Вносить дані дитини, обирає школу за місцем проживання; Впродовж 10-ти робочих днів один з батьків приносить заяву на зарахування у вибраний заклад та перелік документів, необхідний для зарахування; Отримує сповіщення на електронну пошту щодо підтвердження зарахування.

Електронна реєстрація у перші класи відбувається з 1 березня по 29 травня 2020 року.

Право на першочергове зарахування мають:

Діти, місце проживання яких закріплене за територією обслуговування;

Діти, які є випускниками дошкільного підрозділу цього закладу освіти (за наявності);

Діти працівників цього закладу освіти;

Діти, які є братами та/або сестрами учнів цього закладу.

За наявності вільних місць до 15 червня зараховуються інші діти, які зареєстровані на території громади, відповідно до черги. Уже після 15 червня на вільні місця відбувається зарахування дітей з інших населених пунктів.

Аналогічно система працює для зарахування дітей у позашкільні заклади:

Один із батьків реєструється на порталі https://gurtok.bloqly.com/#/; Вносить дані дитини, обирає бажані установи та напрямки; Впродовж 15-ти днів один з батьків приносить заяву на зарахування у вибраний заклад та перелік документів, необхідний для зарахування (у окремих випадках – 5 робочих днів); Отримує сповіщення на електронну пошту щодо підтвердження зарахування. У ті установи, де потрібно здавати вступний іспит, рішення про зарахування/незарахування надходить після проходження іспиту.

Електронна реєстрація до установ відбувається відповідно до графіку: