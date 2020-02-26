Горсовет Харькова в очередной раз переименовал проспект Григоренко на Жукова

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Харьковский горсовет принял решение о переименовании проспекта Григоренка в проспект Жукова. Соответствующее решение было принято на сессии в среду, 26 февраля. Решение поддержали 62 депутата, тогда как 8 выступили против.

Также, NNS стало известно от журналистов slovoidilo, что в день голосования по этому вопросу мэрию охраняет около 60 правоохранителей. Кроме того, у входа дежурят протестующие, держащие плакаты с изображением карикатур на городского голову Геннадия Кернеса.

Напомним, летом 2019 года Харьковский горсовет принял решение о возвращении проспекту Петра Григоренко имени Георгия Жукова. Местная полиция открыла уголовное дело из-за этого решения.

Позже Украинский институт нацпамяти обратился в ГПУ из-за голосования горсовета Харькова за возвращение проспекту города имени советского маршала Жукова.

В сентябре Харьковский окружной административный суд признал противоправным переименование проспекта Григоренко в честь маршала Жукова.

В ноябре решение об отмене переименования проспекта Григоренко на проспект Маршала Жукова апелляционный суд Харькова оставил без изменений.