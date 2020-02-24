Девочка из Харькова пожертвовала своими роскошными волосами ради больного ребенка

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О поступке NNS узнал от бабушки Эмилии, которая опубликовала пост на свой странице в фейсбук. Кира Джафарова является врачом и руководителем благотворительного Фонда Развития кардиологии и кардиохирургии.

Однажды Эмилия в шутку сказала, что могла бы поделиться своими волосами с девочкой, у которой их нет. Она растет в семье врачей, поэтому для нее привычное дело отдавать свои сбережения из копилки, например, для того, чтоб купить ребенку с пороком сердца расходные материалы для операции.

Более того, девочка учится в школе, где давно практикуется вместо организации пышных выпускных вечеров отдавать деньги на благотворительность, а за аттестатом подниматься на сцену в джинсах.

И вот пришел день, когда Эмилия ради детей, больных гнездной алопецией (это полная потеря волос) поделилась самым дороги, что у нее есть.

«Сегодня в Харьков прилетели специалисты из итальянской компании Cesare Ragazzi Laboratories, чтобы правильно срезать волосы Эмилии и изготовить из них систему замещения волос. В течение нескольких месяцев они будут создавать систему конкретному ребёнку, а затем вновь приедут для эстетического протезирования девочке, которая об этом мечтает. Это стало возможным благодаря уникальным врачам Института трихологии и их итальянским партнерам Марко и Анжело»,

– сообщила Джафарова.

Она подчеркнула, что сильный не тот, кто победил слабого, а тот, кто помог слабому подняться.

«То же самое можно сказать и о красоте. И пусть волшебная сила Эмилиных волос перейдёт её новой владелице. Эмилия ощущает себя волшебницей и феей, ведь она смогла исполнить желание другого ребёнка»,

– отметила доктор.

Рассказала о своем поступке и сама Эмилия на странице в Instagram. Она опубликовала видео, на котором предстала уже с новой прической.

«Вчера я отдала свои волосы. В Италии, в клинике Cesare Ragazzi Laboratories из них будут изготавливать специальную систему для девочки, страдающей полной потерей волос»,

– написала красотка.

В комментариях пользователи искренне восторгаются поступком юной харьковчанки.

«Поступок человека с большой буквы! До мурашек, до слёз! Такая маленькая, а такая широкая душа! Не пожалела такую роскошь!», «Я в восторге! В восторге от твоего поступка и твоей новой прически!», «Очень смелый поступок! Какая крутая и стильная стрижка», «Очень щедрое решение, ведь это большой труд - отрастить такие роскошные косы👏 А стрижка отличная👍», – пишут пользователи.