У Харкові запустили послугу онлайн-перекладача мови жестів: як це працює

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Як стало відомо NNS, у Харкові для людей із порушенням слуху запровадили послугу онлайн-перекладача мови жестів, про це повідомив заступник міського голови Харкова з питань цифрової трансформації Олег Дробот, інформує The Village Україна.

Наразі послугу запровадили для обслуговування відвідувачів Харківського бюро технічної інформації (БТІ).

«За статистикою, у Харкові близько 5% жителів з проблемами слуху. Але це не повинно ставати перешкодою до отримання послуг. Ми запустили послугу онлайн-перекладача мови жестів у БТІ», – написав Дробот.

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За допомогою планшета клієнти з порушенням слуху можуть зв’язатися за допомогою відеозв’язку з перекладачем. Він допоможе клієнтові з адміністратором.

Послугу планують запровадити і в інших закладах Харкова.