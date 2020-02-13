Wizz Air тимчасово призупинить польоти з Одеси: причина

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Як стало відомо NNS, угорський лоукостер Wizz Air призупинить авіарейси з Одеси майже на два з половиною місяці. Про це повідомляє The Village Ukraine з посиланням на avianews.com.

Повідомляється, що компанія перестане літати в аеропорт з 26 березня по 5 червня.

Польоти призупинять через ремонт в Одеському аеропорту. Пасажири з квитками на скасовані рейси зможуть перебронювати їх на інші маршрути, або ж компанія поверне кошти.

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«Хоча закриття аеропорту викликано не залежними від нас обставинами, Wizz Air приносить вибачення всім пасажирам, які зіткнулися з незручностями», — кажуть в лоукості.

Компанія на цей період перестане літати з Одеси у Вроцлав, Берлін, Будапешт, Гданськ, Катовіце та Братиславу — лоукостер запустив ці авіарейси у листопаді 2019 року.