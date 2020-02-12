В Одесі почали виробляти веганське молоко

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Компанія «Вітмарк-Україна» розпочала виробництво і дистрибуцію рослинного молока під торговою маркою Vega Milk. Про це NNS дізналася з повідомлення виробника.

«Завод, який знаходиться в Одеській області, оснащений передовим обладнанням зі Швеції і покликаний забезпечити зростаючий попит на новий продукт в Україні і за її межами», — йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що протягом декількох тижнів полиці магазинів по всій країні поповняться 11 найменуваннями рослинного молока Vega Milk.

Молоко виробляється на основі злаків, горіхів і з додаванням фруктів.

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«Наша компанія, по суті, побудувала новий завод з повним циклом виробництва рослинного молока, починаючи з заготівлі свіжої сировини, а це українські злакові культури: овес, гречка, пшениця. У нас власні цехи зберігання, найсучасніше процесингове обладнання та лінії розливу в асептичну упаковку. У всій Східній і Центральній Європі у нашого заводу знайдеться лише один який можна порівняти за масштабом аналог. Інвестиції склали близько 5 млн євро. Ми створили продукт на рівні найвищих міжнародних стандартів: корисний, поживний і 100% натуральний», — сказав Віталій Виницький, президент «Вітмарк-Україна».

Рослинне молоко з'явилось на світовому ринку нещодавно. Продукт стрімко набирає популярність, зокрема у Північній Америці та Європі. 40 мільярдів доларів США — приблизно в таку суму оцінюють експерти світовий ринок рослинного молока до 2024 рік.

Для українців рослинне молоко — новий продукт і ще небагато людей знають про його корисні властивості. Головні переваги рослинного молока — відсутність цукру і низький вміст жиру, виключно рослинний протеїн, «чистий» склад без консервантів.

Якісне рослинне молоко — це прекрасне рішення для тих, хто страждав від непереносимості лактози, вибрав веганство або тримає піст.