Метро у Дніпрі: стартувало будівництво нових станцій (фото)

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Як стало відомо NNS, у Дніпрі стартувало будівництво продовження лінії метрополітену. Зараз тривають підготовчі роботи на місці майбутніх станцій. Про це повідомляє #ШоТам з посиланням на Пасажирський транспорт.

Найбільш активні роботи зараз тривають на будівельному майданчику майбутньої станції «Театральна», де облаштовують територію для вестибюля майбутньої станції метро.

На об’єкті завершили зміцнення ґрунту і зараз виконують інші земляні роботи.

На станції «Центральна» вже розташовуються величезні металеві конструкції, які будуть основою майбутнього вестибюля. На перехресті вулиць Дмитра Яворницького та Сергія Єфремова проводять бурові роботи.

Працівники будмайданчика станції «Історичний музей» вже почали конструювати металеві опори.

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