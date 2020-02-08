Одинокій мамі дитини з інвалідністю за 5 днів потрібно зібрати 180 000 гривень

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Одинокій мамі, яка виховує особливу дитину, за 5 днів потрібно зібрати близько 180 тисяч гривень. Якщо суму не буде зібрано, це може коштувати жінці життя…

NNS вже повідомляла про Світлану Болжеларську з Нікополя Дніпропетровської області. Жінка сама виховує 13-річного сина з рідкісним генетичним захворюванням. Таких як Антон Болжеларський у всьому світі близько 30. А в Україні він, напевно, один. Лікарі не знають точно, як лікувати Антона. Дитина жива всупереч невтішним прогнозам медиків та завдяки своїй мамі, яка всю себе присвятила сину. Якщо хлопчик залишиться сиротою, він приречений.

У Світлани діагностували пухлину мозку в серпні 2019 року. Потрібна операція в Німеччині, адже вітчизняні лікарі не мають ні теоретичного, ні практичного досвіду хірургічних втручань у таких випадках (пухлина знаходиться у складному місці) і не дають жодних гарантій.

З серпня вдалося зібрати більше 600 тисяч гривень. Світлані допомагає все місто. Люди перераховують на карту по 10,20,50 гривень – хто скільки може. Проводять акції та благодійні аукціони. Збирають і продають пластик та макулатуру, щоб передати виручені кошти землячці.

Світлані взялася активно допомагати волонтер Оксана Дронь, яка декілька років тому втратила єдиного сина. Хлопчик, як і Антон, хворів на генетичний недуг, і жінка добре знає, наскільки важливою є роль матері у житті такої дитини.

Необхідна сума збирається по «копієчці». Але існує величезний ризик НЕ ВСТИГНУТИ, бо залишилось 5 днів до вильоту в Німеччину, а ще 178 126 гривень не вистачає... Операція призначена на 15 лютого. Вже на руках квитки. Але клініка почне лікування тільки за умови наявності усієї суми.

Тому ми ще раз звертаємось до своїх читачів. Будь ласка, допоможіть! По можливості перерахуйте посильну для вас суму: 10, 20, 50, 100 гривень… Якщо відгукнеться велика кількість людей, Світлана встигне.

Вчора жінка написала на своїй сторінці у ФБ:

«Дивлюсь у вікно... сніг лягає на землю...

Я з дитинства і до сих пір полюбляю споглядати за снігопадом, танок сніжинок мене зачаровує... але я дивлюсь в цей час на небо...

В мене останнім часом з'являється думка:

Настав Новий рік - а чи буде в мене наступний Новий рік?

Прийшло Різдво - знов думка яскраво з'явилась... а чи буде в мене наступне Різдво?

І ось сьогодні дивлячись з вікна на танок сніжинок - знов ця думка...».

Зараз від того, скільки небайдужих людей відгукнеться, залежить, чи буде жити Світлана Болжеларська. Чи буде у 13-річного хлопчика мама.

Збір на операцію (нейрохірургія) в Німеччині

Діагноз: об'ємне новоутворення (вірогідно дермоїдна кіста (тератома) правого кавернозного синуса з компресією гасерового вузла і тісним приляганням до стінки соної артерії.

Тільки операція і гістологія дадуть 100% відповідь, що це за вид, пухлина чи кіста, доброякісна вона чи злоякісна.

картка Приват:

Гривня: 4731 2191 1977 8714

Долар: 4731 2191 1977 8722

Євро: 4731 2191 1977 8094

Картка monobank:

Гривня 5375 4141 1559 7329

Ощадбанк гривня:

5167 8031 0817 0262

Отримувач: Болжеларська Світлана Олександрівна

Для переказів через системи WesternUnion, ManeyGram, Meest та інші

BOLZHELARSKA SVITLANA. UKRAINE. NIKOPOL

Необхідно вказати валюту виплати, а в смс на номер + 380509010834 (VIBER) Ситстему переказу, суму, код переказу та з якої країни надходження допомоги.

Більше інформації В ГРУПІ.

Посилання на нашу минулу статтю.

Посилання на статтю у газеті «Факти».