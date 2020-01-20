Замість Єгипту до суду: у "Борисполі" зняли з рейсу нетверезого дебошира (відео)

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У столичному аеропорту «Бориспіль» охоронці кордону були змушені затримати та притягнути до адмінвідповідальності жителя Київської області. Про це йдеться в повідомленні Державної прикордонної служби України.

Повідомляється, що чоловік мав летіти рейсом до Шарм-ель-Шейху.

«Чи то на радощах від початку довгоочікуваної мандрівки, чи зі страху перед авіаперельотом, наш співвітчизник встиг гарненько хильнути в одному із закладів харчування у терміналі аеропорту. Через неадекватну поведінку працівники авіакомпанії-перевізника зняли громадянина з борту», — розказали прикордонники.

«Коли чолов'яга прибув до прикордонників і зрозумів, що він вже нікуди не летить, а його сім’я залишилися на борту літака, то почав нецензурно лаятись, кидатись паспортом та перечити законним вимогам охоронців кордону», — додають у прикордонній службі.

Прикордонники відділу «Бориспіль» довго намагались заспокоїти чоловіка та пояснити, що подібна поведінка неприпустима ані на борту літака, ані на території пункту пропуску.

Однак сприймати інформацію та переглянути норми своєї поведінки горе-пасажир аж ніяк не хотів. Після невдалих спроб втихомирити чоловіка, охоронці кордону були змушені затримати громадянина та притягнути до адміністративної відповідальності.

Тепер замість сонячного Єгипту затриманому доведеться їхати до суду.