П**дуй до себе додому і там розмовляй українською мовою, – в Одесі розгорівся скандал: відео

- 17 січ. 2020
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В одному з одеських магазинів розгорівся скандал через українську мову. Продавчиня нахамила покупцеві через те, що він говорив до неї державною. Скандальне відео опублікував телеграм-канал Xydessa.
У коментарях користувачі зазначили, що події розгорталися у крамниці "Гурман".
На відео видно, що покупець поводився максимально коректно і намагався пояснити, що він має право розмовляти українською мовою у себе вдома – в українському місті Одеса.
Будь ласка, можете не розмовляти зі мною українською. Це ваша справа, я вам не забороняю,
– сказав чоловік.
Однак продавчиня нахамила чоловіку і матом запропонувала йому забиратися "додому". Мовляв, в Одесі ніхто українською не розмовляє.
Пиз**й к себе домой і там розмовляй українською мовою. Но в Одессе ти не будеш розмовляти українською мовою,
– сказала жінка (цитату не редагували).
Ймовірно, що жінка перебувала у нетверезому стані.
Зауважимо, що 25 квітня 2019 року народні депутати ухвалили закон № 5670-д "Про забезпечення функціонування української мови як державної", згідно з яким українська є обов'язковою для державного сектора та публічної сфери.
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