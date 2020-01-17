«Як сніг на голову»: у Харкові відкрили кафе, де працюють люди з інвалідністю (фото)

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У Харкові відкрили інклюзивне кафе «Як сніг на голову». Про це NNS стало відомо з повідомлення на сайті Укрінформ.

Засновники чітко визначили, що це має бути саме бізнес, соціальне підприємництво, а не благодійність чи волонтерство.

Тож поки що в тестовому режимі, у Харкові відкрилося кафе «Як сніг на голову», у якому кухарями працюють десятеро містян з інвалідністю, зокрема, із синдромом Дауна.

Бренд-шефом закладу став відомий кухар, учасник шоу «Майстер-шеф» Олександр Білодід. Гостям пропонуватимуть екзотичний стейк зі страуса, пасту, оригінальні равіолі, салати та десерти.

Співзасновники кафе самі до кулінарії стосунку не мають, займаються освітніми програмами: Михайло Чорноморець працює у комп’ютерній школі, Тетяна Каменєва — у школі маркетингу та комунікацій. На втілення проєкту їх найбільше надихнув столичний приклад — пекарня Good bread from good people («Хороший хліб від хороших людей»), де працюють люди з інвалідністю та синдромом Дауна.

«Кожен із нас окремо брав участь у багатьох ініціативах, був волонтером, допомагав громадським організаціям, організовував певні процеси, але з часом наставало певне розчарування, бо фінансування зі сторони закінчується, чи закінчується в людей мотивація. А от якщо це бізнес, це довгостроково, життєздатно», — пояснює Михайло.

Розробляючи проєкт, харків’яни вивчали зарубіжний досвід, зокрема, німецький. Спілкувалися з представниками великого ресторану в Берліні, де в закладі на 300 квадратних метрів — лише одна людина без інвалідності працює.

Майбутніх кухарів, кажуть співзасновники, не відбирали: хто першим відгукнувся на пропозицію у соціальних мережах – прийти на майстер-клас у відому кулінарну школу Al.Cuisine, засновану харків’янином Олексієм Латкіним, той згодом і став учасником колективу.

«Десь півтора року тому Таня опублікувала пост: якщо є охочі безкоштовно навчатися, будемо раді знайомству. Спочатку все задумувалося як майстер-клас, а вже згодом вилилося у повноцінний навчальний курс. Ось перші десятеро людей, які відгукнулися, яких привезли рідні, — вони як прийшли на перше заняття, так і залишаються з нами», — говорить Михайло.

Навчання розтягнулося майже на 6 місяців, але з перервами, під час яких підтримувався контакт із групою.

«Ви знаєте, перша наша радість, от пройдений Рубікон — це коли всі слухачі кулінарного курсу вперше приїхали на заняття самостійно. Бо спершу їх рідні привозили, а було, що і я забирав», — говорить Михайло.

«І вони самостійно поїхали всі додому, — додає Тетяна. — Щоправда, одна дівчина тоді трішки заблукала, її почали шукати, та їй допомогли. І це надважливий досвід комунікації, самостійності. Не лише для дітей, а й для батьків, які відпустили їх у більш самостійне життя».

Для 9-ти з 10-ти працівників з інвалідністю у віці від 18 до 46 років кафе стане першим місцем роботи. Жіночій частині довірили холодний цех, чоловікам — гарячий. При цьому організатори чітко, від першого дня знайомства з родинами зазначили, що кулінарний курс, а потім і кафе — це не корекційна група. Головний принцип взаємодії: просто всі люди різні, і це не пов’язано з інвалідністю, діагноз не має впливати на ставлення до людини.

«Вони повноцінні учасники команди, на яких поширюються загальні правила. Є графіки, чітко прописана кількість годин, які треба відпрацювати, за запізнення та інші порушення дисципліни — штраф. Це не гра. Це робота в команді. Ціль і мрія нашого шефа — щоб вранці вони відкривали і готували кухню й без контролю старшого кухаря», — говорить Тетяна Каменєва.

Кулінарна концепція закладу базується на такому ж принципі: переосмислення ставлення до людей, але вже через їжу. Основу меню з категоріями «невагоме», «легке», «поважне», «радісне» складають класичні страви — паста й різноманітні вироби з тіста з начинкою, але все це «з іншим поглядом».

У кафе водночас готуватимуть стейк зі страуса (м'ясо цього птаха постачають із ферми у Дніпрі), бутерброди з оселедцем власного маринування та «переосмислену» котлетку з пюре. Також тут можна буде посмакувати вегетаріанським салатом «Чесні вибори» та десертами.

Середній чек на одного гостя складе біля 150 гривень. Робота на повну розпочнеться за 2-3 тижні. Працюватиме заклад щодня до 22:00.