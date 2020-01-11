Житель Харькова устроил заплыв в кратере самого высокого вулкана

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Харьковский альпинист покорил самый высокий в мире вулкан Охос дель Саладо в Андах и устроил заплыв в его кратере. Об этом NNS узнал из сообщения на сайте Город Х.

Сообщается, что харьковчанин Валентин Сипавин в составе команды ледолазов, которую собрал известный австралийский путешественник Дэн Булл, взобрался на высоту 6377 метров над уровнем моря.

Там Сипавин осуществил Highest altitude kayaking, проплыв на каяке по озеру, образовавшемуся в кратере Охос дель Саладо.

Такое достижение вошло в книгу рекордов Гиннесса. Об этом сообщил представители организации Alpomania.

«Последняя подтвержденная информация о нашем шефе, трехкратном восходителе на Эверест Валентине Сипавине заканчивалась тем, что он ночевал на кратере самого высокого в мире вулкана Охос дель Саладо и потом совершил на него восхождение. Далее связь оборвалась на несколько дней... И вот Валентин вышел на связь. И не просто на связь, а с какой-то невероятной новостью.

Имея проблемы со своей командой поддержки, его, как акклиматизированного, мотивированного да и просто крутого клаймера, пригласил к себе известный австралийский путешественник, самый молодой в мире восходитель на семь вершин и такое же количество вулканов, и они с Валентином вместе установили сразу два мировых рекорда Гиннесса. Как туда затащили каяк, разбили лед, как можно плавать почти на 6400 м и вообще, как это возможно, надеемся, мы скоро узнаем от самого Валентина», - говорится в публикации.

После восхождения харьковчанин Валентин Сипавин отправился домой, в родной город. Он пообещал сообщить подробности своего достижения позже.

Справка. Охос дель Саладо - большой старовулкан в Андах, самый высокий вулкан в мире с высотой 6891 м. Также это вторая по высоте гора Западного полушария и самая высокая гора в Чили. В кратере на восточном склоне горы находится постоянное озеро диаметром около 100 м на высоте 6390 м. Вероятно, это самое высокое озеро в мире.

Валентин Сипавин туризмом увлекся еще в детстве, занимался в туристическом кружке города Чугуева. Окончил Харьковский национальный университет имени Каразина с отличием по специальности "Физическая география и картография".

Альпинизмом занимается с 2000 года. В 2001-м совершил первое восхождение на Эльбрус. Член сборной Украины по альпинизму 2009, 2010 гг. Многократный чемпион и призер чемпионатов Украины по альпинизму. В 2017 году взошел на самую высокую точку планету – гору Эверест. Сипавин стал 5 харьковчанином и 19 украинским альпинистом, который сумел покорить Эверест.