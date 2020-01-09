У Кривому Розі лікар відмовляв у допомозі хлопчикові з переломом без талона (ВІДЕО)

Завантажте мобільний додаток сайту

В одній з лікарень Кривого Рогу маленькій дитині з переломом пальця відмовили в наданні медичної допомоги. Причиною відмови лікаря стала відсутність в реєстратурі талонів. Про це розповіла мама малюка Ірина Уманська в Facebook.

«Талонів немає вже вранці, в реєстратурі запропонували чекати ще добу. Лікар відмовив у допомозі, хоча ми були перші в черзі. Інша лікарня (8-а міська) знаходиться дуже далеко, дитина з болем повинен був їхати в маршрутсі через все місто. Швидше за все, в 8-ій лікарні порадили б звернутися до цього ж лікаря! Спочатку треба талон, потім направлення від сімейного лікаря, а вже після лікар подумає, накласти дитині гіпс! »- написала Уманська.

Незважаючи на хворобливий стан дитини і наполегливість матері, доктор виявився невблаганним. На щастя, дитина все ж не залишився без допомоги, проте його матері довелося для цього чимало постаратися.

«І що ми маємо: лікар кидає чергу пацієнтів під кабінетом і йде! Медсестра самостійно наклала дитині гіпс, що зайняло всього 15 хвилин. Амбіції і настрій лікаря важливіше здоров'я дітей. Чергова ганьба мого міста », - підсумувала криворожанка.