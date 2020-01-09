218 млн допомоги виплатили у 2019 переселенцям, які мешкають на Дніпропетровщині

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У 2019 році з держбюджету виділили майже 218 млн гривень на адресну допомогу переселенцям, що мешкають в Дніпропетровській області.

Про це повідомляє прес-служба ДніпроОДА з посиланням на інформацію департаменту соціального захисту населення Дніпропетровської ОДА.

«Щомісячні виплати на сім’ю – від тисячі до 2,5 тис. гривень. Їх призначають для покриття витрат на проживання, зокрема на оплату житлово-комунальних послуг», – зазначили в департаменті.

Щоб отримувати таку допомогу, переселенцям необхідно звернутися до районного управління соцзахисту за місцем фактичного проживання. Там підкажуть, як отримати довідку про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи (ВПО) та оформити грошову допомогу. При собі слід мати паспорт та ідентифікаційний код.

Наразі на Дніпропетровщині – понад 72 тис. переселенців.