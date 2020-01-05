Как выглядел Киев в прошлом веке: Поздняки, Троещина и Дарница

- 05 січ. 2020
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Как застраивались и как выглядели в прошлом веке Поздняки, Троещина и Дарница в Киеве – NNS предлагает вам подборку фото и интересную информацию, взятую нами на сайте «Мой Киев». Приятного путешествия в прошлое!
Дарница
Первое официальное упоминание Дарницы датируется 1509 годом. Тогда в древних славянских рукописях появилось упоминание о том, что князь Литовский подарил Никольско-Пустынному монастырю участок берега около реки Дарница.
Дарницкий железнодорожный мост, 1870-е. Фото: Старый Киев
С начала XX века до 1923 года Дарница была территорией Черниговской губернии, с 1923 года – входила в состав Броварского района, а с 1927 года стала частью Киева. Тогда же построили Дарницкое депо, возле которого появился Дарницкий вагоноремонтный завод, а затем и первый жилой район на Дарнице – ДВРЗ.
Дарница в 50-х. Фото: Старый Киев
Дарница в 50-х. Фото: Старый Киев
Дворец культуры Дарницкого вагоноремонтного завода в 1954 году. Фото: Старый Киев
Улица Макаренко в 1960 году. Фото: Старый Киев
Интенсивное жилищное и промышленное строительство в Дарнице развернулось с конца 1940-х годов. Строились новые жилые массивы – Березняки, Воскресенка, Русановка и другие, которые вошли сперва в состав Дарницкого района, а в 1969 – в состав Днепровского.
Ленинградская площадь в 1958 году
Современная Дарницкая площадь
Отель «Славутич» в 80-х. Фото: Старый Киев
Фонтаны на Русановке в 80-х
Фонтаны на Русановке сегодня
Позняки, Осокорки, Харьковский
Позняки и Оскорки до 1935 года были отдельными селами, пока их не включили в черту Киева и не присоединили к Дарницкому району. При этом они оставались селами и поселками городского типа, а в состав города вошли только в 1989 году.
Позняки до застройки
Позняки до застройки
Первая промышленная застройка началась здесь в 1950-х годах. В 1967 году на Здолбуновской улице был построен завод «Буревестник», а для обеспечения жильем его рабочих – небольшой жилой микрорайон, который стал первым микрорайоном современного массива Позняки.
В целом, до 1980-х годов на Позняках были преимущественно луга, где пасли скот жители окрестных сел, ручьи, болота и около 15 озер. Для строительства нового массива в 1980 году началось осушение заболоченных земель и намыв грунта. Тогда же началось строительство Южного моста и Сырецко-Печерской линии метро.
Строительство Южного моста. Фото: Facebook
Строительство Южного моста. Фото: Facebook
В 1986 году часть села Оскорки снесли для строительства проспекта Бажана, а жителей переселили на нововозведенный район – Харьковский массив, который застраивался как продолжение Дарницы. В конце 80-х Позняки и Оскорки начали постепенно застраивать.
Южный мост во время строительства. Фото: Facebook
Современный Южный мост. Фото: Facebook
Массовое строительство многоэтажек и жилищных комплексов проходило в 90-х. Тогда же строились торгово-развлекательные центры «Пирамида» и «Аладдин».
Проспект Бажана, 1993 год. Фото: Facebook
Строительство Позняков в 1988 году. Фото: Facebook
Застройка продолжалась и в начале 2000-х. В 2007 году построили самый высокий на тот момент жилищный комплекс «Корона». Застройка на Оскорках, Позяках и Харьковском продолжается и сегодня: между «Славутичем» и «Осокорками», на месте старого радиорынка на Харьковском, на улице Елизаветы Чавдар и в районе улиц Здолбуновской и проспекта Петра Григоренко.
Застройка Позняков в 1991-м
Современные Позняки
Троещина и Лесной массив
Жилищный массив в Деснянском районе имеет полное название – Вигуровщина-Троещина и на западе граничит с селом Троещина. Застройка массива началась в 1981 году, после постройки Московского моста.
Троещина, 1985 год
Троещина, 1986 год
Лесной массив, который на севере и востоке ограничивается лесом, застраивался с 1965 до 1973 года.
Улица Миропольская, 1968 год
Улица Миропольская, 2008 год
Станция метро «Комсомольская» (сейчас «Черниговская»)
Лесной массив в 70-х. Фото: Facebook
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