Как выглядел Киев в прошлом веке: Поздняки, Троещина и Дарница

С начала XX века до 1923 года Дарница была территорией Черниговской губернии, с 1923 года – входила в состав Броварского района, а с 1927 года стала частью Киева. Тогда же построили Дарницкое депо, возле которого появился Дарницкий вагоноремонтный завод, а затем и первый жилой район на Дарнице – ДВРЗ.

Интенсивное жилищное и промышленное строительство в Дарнице развернулось с конца 1940-х годов. Строились новые жилые массивы – Березняки, Воскресенка, Русановка и другие, которые вошли сперва в состав Дарницкого района, а в 1969 – в состав Днепровского.



Фонтаны на Русановке сегодня Позняки, Осокорки, Харьковский Фонтаны на Русановке сегодня

Позняки и Оскорки до 1935 года были отдельными селами, пока их не включили в черту Киева и не присоединили к Дарницкому району. При этом они оставались селами и поселками городского типа, а в состав города вошли только в 1989 году.



Позняки до застройки Позняки до застройки

Позняки до застройки Позняки до застройки Первая промышленная застройка началась здесь в 1950-х годах. В 1967 году на Здолбуновской улице был построен завод «Буревестник», а для обеспечения жильем его рабочих – небольшой жилой микрорайон, который стал первым микрорайоном современного массива Позняки.

В целом, до 1980-х годов на Позняках были преимущественно луга, где пасли скот жители окрестных сел, ручьи, болота и около 15 озер. Для строительства нового массива в 1980 году началось осушение заболоченных земель и намыв грунта. Тогда же началось строительство Южного моста и Сырецко-Печерской линии метро.



Строительство Южного моста. Фото: Facebook Строительство Южного моста. Фото: Facebook

Строительство Южного моста. Фото: Facebook Строительство Южного моста. Фото: Facebook В 1986 году часть села Оскорки снесли для строительства проспекта Бажана, а жителей переселили на нововозведенный район – Харьковский массив, который застраивался как продолжение Дарницы. В конце 80-х Позняки и Оскорки начали постепенно застраивать.



Южный мост во время строительства. Фото: Facebook Южный мост во время строительства. Фото: Facebook

Современный Южный мост. Фото: Facebook Современный Южный мост. Фото: Facebook Массовое строительство многоэтажек и жилищных комплексов проходило в 90-х. Тогда же строились торгово-развлекательные центры «Пирамида» и «Аладдин».