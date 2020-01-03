Из запорожского аэропорта запускают прямой перелет в США: когда и сколько стоит

- 03 січ. 2020
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Польская компания LOT с 20 июня запускает рейсы Варшава-Вашингтон со стыковками в 5 украинских городах.
Запорожский аэропорт тоже попал в список «пересадочных пунктов». Рейсы будут осуществляться трижды в неделю: по вторникам, пятницам и воскресеньям на самолетах Boeing 787.
В польской компании решили открыть рейсы в Вашингтон в связи с получением поляками безвиз в США. Для нас цены на перелет стартуют от 885 долларов.
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