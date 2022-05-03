Жахлива автотроща сталася на трасі Київ-Чоп увечері 3 травня. Бензовоз зіткнувся з автобусом, у якому було багато пасажирів, повідомляє поліція, передає NNS.

Фатальна аварія за участю бензовоза, маршрутного автобуса та легковика сталася сьогодні, 3 травня, близько 19:20 на автодорозі «Київ-Чоп» неподалік села Ситне Дубенського району. За попередньою інформацією, біля села Ситне поруч Радивилова з бензовозом зіткнувся автобус, що здійснює міжнародні перевезення. Вже після зіткнення обидва транспортні засоби загорілись.

Наразі попередньо відомо про 16 загиблих і шістьох травмованих. Інформація оновлюється. На місце події виїхав начальник поліції області Олексій Камишанський, працює слідчо-оперативна група ГУНП, поліцейські відділення №2 (м. Радивилів) та Дубенського районного відділу та патрульні.

Рух автодорогою «Київ-Чоп» на цій ділянці перекрито повністю. Водіям радять уважно стежити за оновленням інформації.