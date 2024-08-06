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16 чоловіків у рефрижераторі з м’ясом: так військовозобов’язані намагалися виїхати з України

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Журналіст
16 чоловіків у рефрижераторі з м’ясом: так військовозобов’язані намагалися виїхати з України

Військовозобов’язані намагалися виїхати з України у рефрижераторі з м’ясом. Їх викрили. А організаторам схеми повідомили про підозру.

Про це «Новини України – НСН» повідомляє з посиланням на поліцію в Одеській області.

За клопотанням слідчих суд вже обрав зловмисникам запобіжні заходи. Обом загрожує до дев’яти років позбавлення волі.

Викрили та задокументували протиправну діяльність громадян однієї з країн Південно-Західної  Азії слідчі слідчого управління Головного управління Національної поліції в Одеській області за оперативним супроводом Управління Служби безпеки України в Одеській області та під процесуальним керівництвом Одеської обласної прокуратури.

Військовозобов’язані намагалися виїхати з України

Поліцейські встановили, що двоє 39-річних іноземців, які займалися перевезенням з України м’ясної продукції, організували незаконне переправлення через кордон чоловіків призовного віку. Під прикриттям своєї підприємницької діяльності вони сховали у рефрижераторі з м’ясом великої рогатої худоби 16 військовозобов’язаних чоловіків та намагалися вивезти через один з пунктів пропуску до Республіки Молдови.

16 чоловіків у рефрижераторі з м’ясом: так військовозобов’язані намагалися виїхати з України

За свої послуги кожен «клієнт» повинен був заплатити підприємцям від 6000 до 8000 доларів. Крім того, ще по 2000 євро останні планували отримати від бажаючих поставити у паспорті штамп про законний в’їзд на територію сусідньої країни. Цю оборудку мали організувати вже за кордоном.

В якості речових доказів поліцейські вилучили вантажівку, товаро-транспортну документацію та телефони, за допомогою яких чоловіки вели домовленість про перетин кордону.

ійськовозобов’язані намагалися виїхати з України

«Ми затримали іноземців в процесуальному порядку і повідомили їм про підозру за частиною 3 статті 332 Кримінального кодексу України. Йдеться про організацію  незаконного переправлення осіб через державний кордон України, керівництво такими діями, а також сприяння їх вчиненню порадами, вказівками, вчинені щодо кількох осіб, з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб.  Цей злочин карається позбавленням волі від семи до дев’яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна. Суд обрав підозрюваним запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави 10 млн грн.», – розповіла слідча у справі Алла Яровенко

Досудове розслідування триває.

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