В Покрове горел дом

- 06 лют. 2020
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В Покрове сегодня, 6 февраля, рано утром произошел пожар в частном жилом доме. Об этом NikopolNews узнал из сообщения ГУ ГСЧС в Днепропетровской области.
Согласно информации, полученной NikopolNews , тревожный сигнал в дежурную часть поступил в 04:06. Сообщалось, что горит дом по улице Юности.
По указанному адресу были направлены спасатели 44 государственной пожарно-спасательной части.
Прибыв на место происшествия, МЧС-ники установили, что пожар возник на крыше одноэтажного жилого дома. Огонь локализовали в 44:44 и ликвидировали в 05:10.
Пламя успело уничтожить крышу и повредить деревянное перекрытие дома на общей площади 45 квадратных метров. Погибших и пострадавших нет. Причины пожара устанавливаются.
Ранее мы сообщали, что в Покрове установят новые зеленые скульптуры в парке
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