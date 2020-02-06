В Покрове горел дом

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В Покрове сегодня, 6 февраля, рано утром произошел пожар в частном жилом доме. Об этом NikopolNews узнал из сообщения ГУ ГСЧС в Днепропетровской области.Согласно информации, полученной NikopolNews , тревожный сигнал в дежурную часть поступил в 04:06. Сообщалось, что

В Покрове сегодня, 6 февраля, рано утром произошел пожар в частном жилом доме. Об этом NikopolNews узнал из сообщения ГУ ГСЧС в Днепропетровской области.

Согласно информации, полученной NikopolNews , тревожный сигнал в дежурную часть поступил в 04:06. Сообщалось, что горит дом по улице Юности.

По указанному адресу были направлены спасатели 44 государственной пожарно-спасательной части.

Прибыв на место происшествия, МЧС-ники установили, что пожар возник на крыше одноэтажного жилого дома. Огонь локализовали в 44:44 и ликвидировали в 05:10.

Пламя успело уничтожить крышу и повредить деревянное перекрытие дома на общей площади 45 квадратных метров. Погибших и пострадавших нет. Причины пожара устанавливаются.

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