В Марганце овчарки загнали рыбака в реку

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В Марганце вчера, 4 февраля, произошел неприятный инцидент при участии рыбака и собак. Об этом NikopolNews узнал из сообщения Алексея Остапенко, который рассказал свою историю в социальной сети.Согласно полученной NikopolNews информации, Алексею пришлось

В Марганце вчера, 4 февраля, произошел неприятный инцидент при участии рыбака и собак. Об этом NikopolNews узнал из сообщения Алексея Остапенко, который рассказал свою историю в социальной сети.

Согласно полученной NikopolNews информации, Алексею пришлось искупаться в холодной реке, чтобы спастись от собак, которые гуляли с хозяйкой и были без поводка.

Алексей Остапенко написал:

Сегодня рыбачил на речке в районе ж/д вокзала, и примерно в 16:30 на меня напали две овчарки, хозяйка спустила их с поводка, сама шла сзади! Собаки были без намордников! Пришлось спасаться в речке! В итоге: весь мокрый, спиннинг сломан, состояние шоковое! Заявление в полицию написано, но хозяйка с собаками скрылась, и, честно говоря, на полицию надежды мало!

Мужчина просит всех, кто знает хозяйку собак, звонить ему по телефону 0987677667 или писать в личку.

Позже в комментариях Алексей уточнил, что он стоял лицом к реке один, никого не трогал и не видел, кто и что за спиной. Собаки же выскочили из зарослей и набросились на него. Мужчина еле успел отпрыгнуть и сорвался в речку.