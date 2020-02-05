В Марганце овчарки загнали рыбака в реку

- 05 лют. 2020
- 700
Завантажте мобільний додаток сайту
В Марганце вчера, 4 февраля, произошел неприятный инцидент при участии рыбака и собак. Об этом NikopolNews узнал из сообщения Алексея Остапенко, который рассказал свою историю в социальной сети.
Согласно полученной NikopolNews информации, Алексею пришлось искупаться в холодной реке, чтобы спастись от собак, которые гуляли с хозяйкой и были без поводка.
Алексей Остапенко написал:
Сегодня рыбачил на речке в районе ж/д вокзала, и примерно в 16:30 на меня напали две овчарки, хозяйка спустила их с поводка, сама шла сзади! Собаки были без намордников! Пришлось спасаться в речке! В итоге: весь мокрый, спиннинг сломан, состояние шоковое! Заявление в полицию написано, но хозяйка с собаками скрылась, и, честно говоря, на полицию надежды мало!
Мужчина просит всех, кто знает хозяйку собак, звонить ему по телефону 0987677667 или писать в личку.
Позже в комментариях Алексей уточнил, что он стоял лицом к реке один, никого не трогал и не видел, кто и что за спиной. Собаки же выскочили из зарослей и набросились на него. Мужчина еле успел отпрыгнуть и сорвался в речку.
NNS - Національна служба новин. Останні події в Україні та світі
Поширюючи у соцмережах, ви допомогаєте нам!