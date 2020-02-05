Шахрай з Дніпропетровщини обікрав обгорілих дітей (фото, відео)

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Шахрай з Дніпропетровщини обікрав на велику суму дітей, які постраждали внаслідок вибуху у Тернопільській області, отримавши серйозні опіки. Про це нам стало відомо з повідомлення Національної поліції у Дніпропетровській області.Згідно отриманої нами

Шахрай з Дніпропетровщини обікрав на велику суму дітей, які постраждали внаслідок вибуху у Тернопільській області, отримавши серйозні опіки. Про це нам стало відомо з повідомлення Національної поліції у Дніпропетровській області.

Згідно отриманої нами інформації, поліція встановила, що зловмисник телефонував із Дніпропетровської області. Під час проведення оперативно-розшукових заходів була встановлена особа підозрюваного. Ним виявився чоловік 1983 року народження, який з 2017 перебуває у місцях позбавлення волі за скоєння грабежу. Також зараз чоловіка перевіряють на причетність до вчинення аналогічних злочинів на території Дніпропетровської та інших областей України.

Нагадаємо, що 27 січня до поліції Тернопільської області звернулася жінка та повідомила, що за вказівками невідомого чоловіка переказала зі своєї картки 365 тисяч гривень.

Велику суму грошей віддала шахраям мама одного з потерпілих дітей села Угринів Підгаєцького району. Саме на її банківську картку надходили кошти, які благодійники перераховували на лікування дітей, травмованих в результаті вибуху газу в сільському клубі.

27 січня близько 13:00 до жінки зателефонував чоловік і представився працівником банку на ім'я Роман. Він заявив, що на її рахунок надходять великі суми коштів і вони не поміщаються на її електронний гаманець. Невідомий запропонував здійснити кілька маніпуляцій для отримання цих грошей.

Увійшовши в довіру, чоловік порекомендував зняти з рахунку частину коштів та перекинути їх на вказані рахунки. Таким чином жінка на 17 тисяч гривень через платіжний термінал поповнила мобільні телефони кільком абонентам.

Після цього вона, знявши зі свого рахунку гроші, почала перекидати їх через банківський термінал на картки, які диктував по телефону невідомий.

Проте електронний гаманець банк заблокував через перевищення ліміту і додзвонювач сказав піти до фінустанови та розблокувати його. Жінка так і зробила, скориставшись допомогою працівника банку. Останнього зацікавила сума, яку перекидала жінка. Проте відвідувачка запевнила, що все гаразд, а гроші йдуть на благодійність.

В результаті таких маніпуляцій мешканка села Угринів віддала невідомому 365 тисяч гривень. Звернулася до поліції потерпіла лише через півтора доби після злочину, коли зрозуміла, що гроші віддала шахраєві.

Нагадаємо, що 8 дітей віком від 12 до 17 років постраждали від вибуху газу під час репетиції Різдвяного вертепу в селі Угринів Підгаєцького району. У всіх потерпілих медики констатували опіки обличчя та кінцівок 1-2 ступеня.