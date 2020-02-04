На Днепропетровщине маньяк развратил 17 детей

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На Днепропетровщине 60-летний мужчина несколько лет подряд выслеживал, похищал и развращал детей, а также изготавливал порнографические материалы. Об этом нам стало известно из сообщения на сайте Национальной полиции в Днепропетровской области.Согласно

На Днепропетровщине 60-летний мужчина несколько лет подряд выслеживал, похищал и развращал детей, а также изготавливал порнографические материалы. Об этом нам стало известно из сообщения на сайте Национальной полиции в Днепропетровской области.

Согласно полученной нами информации, жертвами маньяка-педофила стали 17 детей. Орудовал преступник в Днепре.

Как было установлено сотрудниками управления борьбы с преступлениями, связанными с торговлей людьми, задержанный выслеживал детей и вывозил их в безлюдные места.

Затем разными способами заставлял имитировать действия сексуального характера, фиксируя все на фото. Также у некоторых жертв он отнимал ценные вещи.

В результате мужчину задержали за совершение разбойного нападения на ребенка и осудили. На данный момент преступник отбывает наказание в местах лишения свободы. В ходе расследования этого факта были проведены обыски и изъяты электронные носители информации, на которых содержалась детская порнография.

3 февраля преступнику объявили о подозрении по новым статьям: 301, часть (изготовление и сбыт порнографии) и 16, часть 5 (развращение несовершеннолетних) Уголовного кодекса Украины. Санкция предусматривает 12 лет лишения свободы.