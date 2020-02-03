На Днепропетровщине водитель автобуса с детьми умер за рулем: видео момента ДТП

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На Днепропетровщине произошло ДТП с участием школьного автобуса. Об этом нам стало известно из сообщения в паблике события Днепропетровской области.Согласно полученной нами информации, авария случилась сегодня, 3 февраля, около 12:40 в городе Каменское.

На Днепропетровщине произошло ДТП с участием школьного автобуса. Об этом нам стало известно из сообщения в паблике события Днепропетровской области.

Согласно полученной нами информации, авария случилась сегодня, 3 февраля, около 12:40 в городе Каменское. Сначала сообщалось, что у транспортного средства отказали тормоза, но потом выяснилось, что водитель автобуса, который вез учеников 22-й школы в бассейн, умер за рулем.

В результате неуправляемое транспортное средство с полным салоном детей пересекло трамвайные пути, скатилось с проезжей части и врезалось в забор строящегося «АТБ» на перекрестке проспектов Аношкина и Шевченко, завалив фонарный столб. По предварительной информации, у водителя случился инсульт. Мужчине было 68 лет.

К счастью, никто из 22 детей не пострадал.