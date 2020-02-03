На Днепропетровщине двое блогеров сорвались с 500-метровой высоты в шахту (фото)

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В ночь на сегодня, 3 февраля, на Днепропетровщине случилось ЧП. Двое мужчин сорвались с 500-метровой высоты и упали в вентиляционное отверстие заброшенной шахты. Об этом нам стало известно из сообщения на сайте Первый Городской.Согласно полученной нами

В ночь на сегодня, 3 февраля, на Днепропетровщине случилось ЧП. Двое мужчин сорвались с 500-метровой высоты и упали в вентиляционное отверстие заброшенной шахты. Об этом нам стало известно из сообщения на сайте Первый Городской.

Согласно полученной нами информации, инцидент произошел в Кривом Роге. Мужчины были в группе экстремалов-блогеров, которые обирались спуститься в шахту, чтобы снять видео.

Известно, что группа блогеров-экстремалов собиралась спуститься в вентиляционный ствол шахты в Саксаганском районе. Около полуночи пять человек прибыли на место. Двое мужчин, которые спускались вниз, сорвались с высоты примерно 500 метров.

На место прибыл отряд горноспасателей. Они с разных сторон пытались добраться до места, где произошла трагедия, чтобы поднять тела на поверхность. МЧС-ники обнаружили две оборванных веревки, с помощью которых, вероятно, экстремалы спускались вниз. Горноспасатели приняли решение добираться до вентиляционного ствола со стороны шахты «Артём-1».

По состоянию на утро, люди всё ещё находятся в шахте. Живы ли они, неизвестно. Однако высота, с которой они упали, практически не оставляет надежды…