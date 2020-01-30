На Днепропетровщине обокрали машину скорой помощи

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На Днепропетровщине жертвой преступников стал автомобиль скорой помощи. Об этом нам стало известно из сообщения директора областного центра медицины катастроф Радия Шевченко.Согласно полученной нами информации, сегодня, 30 января, рано утром на территории

На Днепропетровщине жертвой преступников стал автомобиль скорой помощи. Об этом нам стало известно из сообщения директора областного центра медицины катастроф Радия Шевченко.

Согласно полученной нами информации, сегодня, 30 января, рано утром на территории пункта постоянного базирования бригад экстренной медицинской помощи в Днепре был обворован санитарный автомобиль.

Преступники разбили боковое стекло и украли диагностическое оборудование (кардиограф, пульсоксиметр, глюкометр), а также сумку-укладку с лекарствами и перевязочными средствами.

«Медицинские работники сутки напролет выезжали на вызовы и оказывали всем необходимую помощь, а потом кто-то решил, что эти вещи ему больше необходимы. Продадут за копейки и вряд ли осознают, что натворили. Как можно так поступать с медицинскими сотрудниками, которые завтра же будут спасать им жизнь?», - написал Радий Шевченко.

По его словам, заявление в полицию написано.

Автор: Екатерина Андрус