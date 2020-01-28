На Днепропетровщине щенку отрубили все лапы, а он выжил (фото)

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Душераздирающая история произошла на Днепропетровщине. Неизвестные живодеры отрубили щенку все лапы. К счастью, он выжил. Об этом нам стало известно из сообщения волонтера Леры Ковалевой в Фейсбуке.Согласно полученной нами информации, инцидент случился в

Душераздирающая история произошла на Днепропетровщине. Неизвестные живодеры отрубили щенку все лапы. К счастью, он выжил. Об этом нам стало известно из сообщения волонтера Леры Ковалевой в Фейсбуке.

Согласно полученной нами информации, инцидент случился в Днепре. Лера Ковалева рассказала, что изувеченный щенок пришел к жилью людей сам. На четырех обрубках, из которых торчали кости. Но помощи, на которую надеялся, не получил. Несколько дней он из последних сил ходил от одного дома к другому, пока, наконец, не нашлись люди, которые обратились к волонтерам.

- Когда нам написали жители, что к ним прибился пес без всех четырех лап, мы не поверили. Каким-то чудом малыш не умер от болевого шока, не истек кровью, не погиб от переохлаждения или гангрены, - написала волонтер.

Щенка назвали Сильвером. Ему необходима операция на всех четырех лапках. Но сейчас он очень слабенький, врачи пытаются его стабилизировать, чтобы подготовить к операции.

Волонтеры просят помощи у всех неравнодушных.

Автор: Екатерина Андрус