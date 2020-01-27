На Днепропетровщине «гонщик» сбил мать с ребенком на «зебре» (фото)

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На Днпропетровщине водитель автомобиля Volkswagen на полной скорости сбил мать с ребенком на пешеходном переходе. Об этом нам стало известно из сообщения на страничке Днепр оперативный.ДТП произошло в Подгородном на улице Шоссейной утром 27 января. Сообщается,

На Днпропетровщине водитель автомобиля Volkswagen на полной скорости сбил мать с ребенком на пешеходном переходе. Об этом нам стало известно из сообщения на страничке Днепр оперативный.

ДТП произошло в Подгородном на улице Шоссейной утром 27 января.

Сообщается, что по предварительным данным, все машины остановились, чтобы пропустить пешеходов, а водитель Volkswagen решил не тормозить и на скорости въехал в людей.

В итоге у ребенка травмирована правая нога, у 37-летней женщины более серьезные повреждения - рассечена голова и черепно-мозговая травма. Обоих госпитализировали.

Правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего.

Ранее мы сообщали о том, что на Днепропетровщине на зебре насмерть сбили двоих пешеходов

Автор: Администратор