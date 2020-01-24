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В Днепре избитый кот прятался в почтовом ящике. Об этом нам стало известно из сообщения на сайте Depo.Дніпро., который ссылается на страничку группы волонтеров «Верность» в Фейсбуке.Сообщается, что окровавленного кота в почтовом ящике многоэтажки нашли

В Днепре избитый кот прятался в почтовом ящике. Об этом нам стало известно из сообщения на сайте Depo.Дніпро., который ссылается на страничку группы волонтеров «Верность» в Фейсбуке.

Сообщается, что окровавленного кота в почтовом ящике многоэтажки нашли неравнодушные.

По словам волонтеров, прятался он там не одни сутки.

Животное не оставили в беде, а доставили в клинику.

Там у Рыжика выявили многочисленные ушибы мордочки, счесанный подбородок, выбитые зубы и, как следствие – травмы ротовой полости с признаками гниения.

Автор: Екатерина Андрус