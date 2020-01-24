На Днепропетровщине от гриппа умер ребенок (видео)

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На Днепропетровщине зафиксирована первая смерть от гриппа. Об этом нам стало известно из сообщения на 9-м канале.Согласно полученной нами информации, жертвой гриппа стал 2,5-летний малыш. Трагедия произошла в Днепре. Мальчик заболел 20 января. Ему поставили

На Днепропетровщине зафиксирована первая смерть от гриппа. Об этом нам стало известно из сообщения на 9-м канале.

Согласно полученной нами информации, жертвой гриппа стал 2,5-летний малыш. Трагедия произошла в Днепре. Мальчик заболел 20 января. Ему поставили диагноз тяжелой молниеносной формы гриппа-А.

К сожалению, медикам не удалось спасти малыша.

Сообщается, что с начала эпидемиологического сезона в Украине от гриппа умерло 11 человек.

На Днепропетровщине заболеваемость ОРВИ и гриппом сильно выросла за последние недели, но эпидпорог пока не превышен. В некоторых городах начали закрывать школы. Пик заболеваемости ожидают в последнюю неделю января.

Автор: Екатерина Андрус