На Днепропетровщине от гриппа умер ребенок (видео)

- 24 січ. 2020
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На Днепропетровщине зафиксирована первая смерть от гриппа. Об этом нам стало известно из сообщения на 9-м канале.
Согласно полученной нами информации, жертвой гриппа стал 2,5-летний малыш. Трагедия произошла в Днепре. Мальчик заболел 20 января. Ему поставили диагноз тяжелой молниеносной формы гриппа-А.
К сожалению, медикам не удалось спасти малыша.
Сообщается, что с начала эпидемиологического сезона в Украине от гриппа умерло 11 человек.
На Днепропетровщине заболеваемость ОРВИ и гриппом сильно выросла за последние недели, но эпидпорог пока не превышен. В некоторых городах начали закрывать школы. Пик заболеваемости ожидают в последнюю неделю января.
Автор: Екатерина Андрус
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