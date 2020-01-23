Взрыв петард в квартире: пострадавшая девушка умерла

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Как мы сообщали ранее, на Днепропетровщине случилось ЧП. От взрыва петард в квартире пострадали мужчина и 17-летняя девушка. К сожалению, девушка умерла в больнице… Об этом сообщает Depo.Дніпро.Напомним, 21 января в квартире дома на улице Софьи Ковалевской в

Как мы сообщали ранее, на Днепропетровщине случилось ЧП. От взрыва петард в квартире пострадали мужчина и 17-летняя девушка. К сожалению, девушка умерла в больнице… Об этом сообщает Depo.Дніпро.

Напомним, 21 января в квартире дома на улице Софьи Ковалевской в Днепре прозвучал мощный взрыв, посыпались стекла из окон многоэтажки. Жильцы вызвали полицию, скорую помощь и МЧС.

Было установлено, что взрыв произошел в квартире. Пострадали двое. Мужчине оторвало по локоть руку, а девушка получила черепно-мозговую травму. Позже медики сообщали, что она в коме.

Пострадавший мужчина рассказал, что рванули петарды, из которых он пытался сделать врывпакет. Якобы кулек стоял на окне рядом с горящей свечкой, что и спровоцировало взрыв.



В момент взрыва в квартире находились двое— 31-летний мужчина и 17-летняя девушка. Они попросились немного пожить у бабушки своего знакомого. Самого знакомого дома в тот момент не было, а хозяйка квартиры не пострадала чудом. Об этом сообщала ТСН.

Обоих пострадавших госпитализировали в бессознательном состоянии. У девушки было проникающее ранение черепа. Осколок застрял в головном мозге.

Сегодня, 23 января, утром она умерла.

Правоохранители выясняют все обстоятельства происшествия. В том числе и то, почему несовершеннолетняя находилась в квартире со взрослым мужчиной.

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Автор: Екатерина Андрус