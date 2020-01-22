На Днепропетровщине мужчина взорвал петарды на балконе: последствия ужасают

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Вчера, 21 января, вечером на Днепропетровщине произошел инцидент, который плохо укладывается в голове. Мужчина устроил взрыв в своей квартире, что привело к ужасным последствиям. Об этом нам стало известно из сообщений Национальной полиции и патрульной

Вчера, 21 января, вечером на Днепропетровщине произошел инцидент, который плохо укладывается в голове. Мужчина устроил взрыв в своей квартире, что привело к ужасным последствиям. Об этом нам стало известно из сообщений Национальной полиции и патрульной полиции в Днепропетровской области.

Согласно полученной нами информации, вечером 21 января на спецлинию 102 поступило сообщение о том, что из окон квартиры на 5-м этаже многоэтажки в Днепре посыпались стекла и слышны крики людей. Патрульные, спасатели и медики сразу прибыли на место происшествия.

Как выяснилось, в одной из квартир дома произошел взрыв. В результате два человека получили тяжелые травмы. 32-летний мужчина, который находился в помещении, сообщил, что решил взорвать на балконе петарды все вместе.

Как следствие, ему ампутировали руку по локоть, а 18-летняя девушка, которая тоже находилась в квартире, получила открытую черепно-мозговую травму. Пострадавших в тяжелом состоянии госпитализировали.

На место происшествия патрульные вызвали следственно-оперативную группу Амур-Нижнеднепровский отделения полиции. Открыто уголовное производство по статье 264. Правоохранители устанавливают, правдивы ли слова подрывника о петардах.

Версия вызывает сомнения у горожан, так как взорвать множество петард одновременно сложно. Однако, мы нашли в Ютубе массу видео того, как это делают «умельцы». Остается только вопрос: «Зачем?» О чем думал взрослый мужчина, устраивая взрыв в КВАРТИРЕ?

Ранее мы сообщали о том, что двое маленьких детей остались сиротами. Их родители погибли в страшном ДТП на Днепропетровщине

Автор: Екатерина Андрус