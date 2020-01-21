Двое детей остались сиротами: родители погибли в страшном ДТП в Днепре

Завантажте мобільний додаток сайту

Как мы сообщали ранее, вчера, 20 января, в Днепре произошло страшное ДТП, в котором погибли два человека – мужчина и женщина. В их искореженной машине удалось выжить только котятам…Позже стало известно, что погибшие были супружеской парой. Об этом

Как мы сообщали ранее, вчера, 20 января, в Днепре произошло страшное ДТП, в котором погибли два человека – мужчина и женщина. В их искореженной машине удалось выжить только котятам…

Позже стало известно, что погибшие были супружеской парой. Об этом сообщают люди в соцсетях. В один момент их обоих не стало – осиротели двое маленьких детей: 10-летний мальчик и 6-летняя девочка.

На данный момент ими занимаются бабушка и дедушка.

В школе, где учится старший ребенок, педагоги собирают помощь для него и его сестры. Об этом сообщает сайт «Наше місто».

«В семье одного из учеников 45 школы 4-А класса произошла трагедия: вчера в дорожно-транспортной аварии погибших родители. Нужна финансовая помощь. Если вы хотите помочь финансово семье, обращайтесь в администрацию школы, или к классному руководителю 4-А класса (кабинет 27)», — говорится в объявлении.

Спикер полиции Днепропетровской области Анна Старческая рассказала, что сейчас проводится расследование данного ДТП.

Напомним, 20 января, около 19:00, на Малиновского, 74, столкнулись Opel, Daewoo и Sens. В инциденте погибли два человека, одного госпитализировали с серьезными травмами, еще одному оказывали помощь на месте.

По предварительной информации, именно погибший водитель не справился с управлением и выехал на встречную полосу.

Ранее мы сообщали о том, что на Днепропетровщине от взрыва гранаты погиб мужчина. У него тоже осталось двое детей.

Автор: Администратор