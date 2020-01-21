На Днепропетровщине мужчина перерезал горло собакам

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На Днепропетровщине зафиксирован случай жестокого обращения с животными. Жертвами живодера стаи собаки. Об этом нам стало известно из сообщения Национальной полиции в Днепропетровской области.Согласно полученной нами информации, жуткий инцидент

На Днепропетровщине зафиксирован случай жестокого обращения с животными. Жертвами живодера стаи собаки. Об этом нам стало известно из сообщения Национальной полиции в Днепропетровской области.

Согласно полученной нами информации, жуткий инцидент произошел в городе Терновка. Вечера, 20 января, в местную полицию поступило сообщение, что в подъезде по улице Днепровской лают собаки. Прибыв на вызов, полицейские сектора реагирования Терновского отделения полиции увидели между этажами на ступеньках двух собак, которые лежали с перерезанным горлом.

На место происшествия вызвал ветеринара. Оказалось, что одна собака погибла, а вторая еще жива. Ее доставили в специализированную клинику, где животному оказывают помощь.

Полицейские установили личность живодера. Им оказался 49-летний житель подъезда, в котором обнаружили собак. Мужчину доставили в отделение полиции. За жестокое обращение с животными открыто уголовное производство.

Ранее мы сообщали о том, что в страшном ДТП на Днепропетровщине погибли мужчина и женщина. В их машине выжили только двое котят

Автор: Екатерина Андрус