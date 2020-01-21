Выжили только котята: на Днепропетровщине произошло страшное ДТП (видео)

Завантажте мобільний додаток сайту

На Днепропетровщине произошло страшное ДТП с погибшими. Об этом нам стало известно из сообщений патрульной полиции и пресс-службы ГУ ГСЧС в Днепропетровской области.Согласно полученной нами информации, авария произошла вечером 20 января в Днепре на улице

На Днепропетровщине произошло страшное ДТП с погибшими. Об этом нам стало известно из сообщений патрульной полиции и пресс-службы ГУ ГСЧС в Днепропетровской области.

Согласно полученной нами информации, авария произошла вечером 20 января в Днепре на улице Малиновского.

В результате лобового столкновения трех машин автомобили превратились в груду искореженного металла.

Спасатели сообщают, что по прибытию на место происшествия они установили, столкнулись «Opel Omega», «Daewoo Lanos» и «Daewoo Sens». Погибли 2 человека: водитель автомобиля «Opel Omega», гражданин 1980 года рождения и пассажирка данного автомобиля, гражданка 1988 года рождения. Также пострадал водитель автомобиля «Daewoo Lanos» гражданин 1989 года рождения, которого работники скорой медицинской помощи госпитализировали в городскую больницу № 6 города Днепр.

Спасатели с помощью гидравлического инструмента разрезали конструкции автомобиля «Opel Omega» и изъяли тела погибших. С проезжей части дороги смыто топливо.

В автомобиле погибших чудесным образом выжили только двое котят…

Ранее мы сообщали о том, что на Днепропетровщине от взрыва гранаты погиб отец двоих детей

Автор: Екатерина Андрус