На Днепропетровщине от взрыва гранаты погиб отец двоих детей

- 20 січ. 2020
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На Днепропетровщине произошла ужасная трагедия. От взрыва гранаты погиб молодой мужчина. Об этом нам стало известно из сообщения пресс-службы полиции в Днепропетровской области, а также из сообщений жены погибшего в социальной сети.
Согласно полученной нами информации, ЧП случилось в Першотравенске 18 января примерно в 11:30. В полицию поступило сообщение о том, что в одном из гаражных кооперативов города прогремел взрыв. Для обследования территории на место происшествия выехала следственно-оперативная группа и взрывотехники.
На месте происшествия полицейские установили, что 38-летний мужчина вместе с товарищем проводили ремонтные работы в гараже, во время которых произошел взрыв. По предварительной информации, взорвалась граната РГД-5. В результате 38-летний владелец гаража получил травмы и был доставлен в медицинское учреждение. На следующий день от полученных травм пострадавший скончался в больнице.
Жена погибшего сообщает, что взрывное устройство находилось примерно в метре от гаражных ворот. Оно сработало, когда мужчина копал землю лопатой. Откуда граната взялась в гаражном кооперативе, пока неизвестно. Осколки попали в голову и грудную клетку.
Женщина возмущена тем, что полиция открыла криминальное производство по статье 115 с пометкой «несчастный случай». Она заявляет, что будет добиваться справедливости. Хочет, чтобы виновные в гибели ее мужа были наказаны.
У погибшего Валентина остались двое детей.
Автор: Администратор
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