На Днепропетровщине от взрыва гранаты погиб отец двоих детей

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На Днепропетровщине произошла ужасная трагедия. От взрыва гранаты погиб молодой мужчина. Об этом нам стало известно из сообщения пресс-службы полиции в Днепропетровской области, а также из сообщений жены погибшего в социальной сети.Согласно полученной нами

На Днепропетровщине произошла ужасная трагедия. От взрыва гранаты погиб молодой мужчина. Об этом нам стало известно из сообщения пресс-службы полиции в Днепропетровской области, а также из сообщений жены погибшего в социальной сети.

Согласно полученной нами информации, ЧП случилось в Першотравенске 18 января примерно в 11:30. В полицию поступило сообщение о том, что в одном из гаражных кооперативов города прогремел взрыв. Для обследования территории на место происшествия выехала следственно-оперативная группа и взрывотехники.

На месте происшествия полицейские установили, что 38-летний мужчина вместе с товарищем проводили ремонтные работы в гараже, во время которых произошел взрыв. По предварительной информации, взорвалась граната РГД-5. В результате 38-летний владелец гаража получил травмы и был доставлен в медицинское учреждение. На следующий день от полученных травм пострадавший скончался в больнице.

Жена погибшего сообщает, что взрывное устройство находилось примерно в метре от гаражных ворот. Оно сработало, когда мужчина копал землю лопатой. Откуда граната взялась в гаражном кооперативе, пока неизвестно. Осколки попали в голову и грудную клетку.

Женщина возмущена тем, что полиция открыла криминальное производство по статье 115 с пометкой «несчастный случай». Она заявляет, что будет добиваться справедливости. Хочет, чтобы виновные в гибели ее мужа были наказаны.

У погибшего Валентина остались двое детей.

Автор: Администратор