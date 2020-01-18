Двойное убийство на похоронах совершил психически больной человек на Днепропетровщине

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Сегодня, 18 января, произошла жуткая трагедия на Днепропетровщине. На похоронах было совершено двойное убийство. Об этом нам стало известно из сообщения на сайте Первый Городской.ЧП случилось в Кривом Роге в Центрально-Городском районе произошло убийство.

Сегодня, 18 января, произошла жуткая трагедия на Днепропетровщине. На похоронах было совершено двойное убийство. Об этом нам стало известно из сообщения на сайте Первый Городской.

ЧП случилось в Кривом Роге в Центрально-Городском районе произошло убийство. Мужчина, который стоит на учёте в психоневрологическом диспансере, в помутнении рассудка лишил жизни двух людей.

Известно, что в этот день во дворе, где он проживает, хоронили его родственника. По не установленным пока причинам, буйный горожанин убил ещё двоих человек. О происшествии в полицию сообщили соседи.

На месте работали сотрудники Криворожского отдела полиции, патрульные и наряд полиции особого назначения. Мужчина бросался на правоохранителей с ножом. Его задержали.

Ранее, этот же человек уже попадал в поле зрения полиции. Чуть больше года назад во время помутнения рассудка он закрылся в одной из построек и бросался с топором и серпом на медиков, полицейских и родственников. Его удалось обезвредить патрульным.

7 декабря около 10:00 в Центрально-Городском районе патрульные получили вызов от бригады скорой помощи психоневрологического диспансера. Горожанин закрылся в своём доме с топором и серпом. Чтобы медики могли госпитализировать мужчину, а также, чтобы он не смог причинить увечья ни себе, ни своим родственникам, полиция пошла на штурм.

Мужчина начал бросаться на правоохранителей и нецензурно выражаться.

После чего стражи порядка решили провести операцию по захвату. Одного из полицейских горожанин ударил топором по голове, однако правоохранитель не пострадал, поскольку был в шлеме. Копы задержали мужчину и передали медикам.

Видимо, после прохождения курса терапии больного отпустили домой. К сожалению, это закончилось ужасной трагедией…

Автор: Екатерина Андрус