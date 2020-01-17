На Днепропетровщине пассажир убил пожилого таксиста, чтобы не платить за проезд

17 січ. 2020
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На Днепропетровщине произошла трагедия. Жертвой убийцы стал пожилой таксист. Об этом нам стало известно из сообщения пресс-службы Национальной полиции в Днепропетровской области.Согласно полученной нами информации, убийство произошло 15 января в Кривом

На Днепропетровщине произошла трагедия. Жертвой убийцы стал пожилой таксист. Об этом нам стало известно из сообщения пресс-службы Национальной полиции в Днепропетровской области.

Согласно полученной нами информации, убийство произошло 15 января в Кривом Роге на одной из улиц Центрально-Городского района.

Как установили полицейские, злоумышленник сел в автомобиль и, когда таксист подвозил его до пункта назначения, сказал, что не имеет средств оплатить проезд. Во время ссоры он вытащил нож и нанес несколько ударов в шею, грудь и живот перевозчика. После этого покинул место преступления. 76-летний пострадавший от полученных травм скончался в автомобиле.

Труп мужчины нашли горожане.

На данный момент следователи устанавливают все обстоятельства дела. Личность подозреваемого в убийстве установлена. Им оказался 48-лтний мужчина. Подозреваемый задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

В действиях злоумышленника усматриваются признаки преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство). Задержанному грозит до 15 лет лишения свободы.

Фото: Первый Городской

Автор: Екатерина Андрус

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