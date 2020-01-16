На Днепропетровщине юноша повесился на шнурке от капюшона (фото)

16 січ. 2020
301

Завантажте мобільний додаток сайту

На Днепропетровщине молодой парень совершил самоубийство. Об этом нам стало известно из сообщения на сайте Информатор.Днепр.Сообщается, что жуткий инцидент произошел в Днепре. Тело юноши нашли на улице Трансформаторной возле дома №39. По предварительной

На Днепропетровщине молодой парень совершил самоубийство. Об этом нам стало известно из сообщения на сайте Информатор.Днепр.

Сообщается, что жуткий инцидент произошел в Днепре. Тело юноши нашли на улице Трансформаторной возле дома №39.

По предварительной информации, парню было 19 лет, он жил на указанной улице.

Его нашли на улице возле дома утром около 7:00. Предположительно, тело обнаружил мужчина, который выгуливал собаку.

Юноша повесился на шнурке от капюшона на дереве. На место прибыли правоохранители, они устанавливают обстоятельства случившегося.

Ранее мы сообщали о том, что в Днепре люди снимали на телефон, как заживо сгорает человек

Автор: Администратор

NNS - Національна служба новин. Останні події в Україні та світі

×

Поширюючи у соцмережах, ви допомогаєте нам!