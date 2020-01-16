На Днепропетровщине юноша повесился на шнурке от капюшона (фото)

- 16 січ. 2020
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На Днепропетровщине молодой парень совершил самоубийство. Об этом нам стало известно из сообщения на сайте Информатор.Днепр.Сообщается, что жуткий инцидент произошел в Днепре. Тело юноши нашли на улице Трансформаторной возле дома №39. По предварительной
На Днепропетровщине молодой парень совершил самоубийство. Об этом нам стало известно из сообщения на сайте Информатор.Днепр.
Сообщается, что жуткий инцидент произошел в Днепре. Тело юноши нашли на улице Трансформаторной возле дома №39.
По предварительной информации, парню было 19 лет, он жил на указанной улице.
Его нашли на улице возле дома утром около 7:00. Предположительно, тело обнаружил мужчина, который выгуливал собаку.
Юноша повесился на шнурке от капюшона на дереве. На место прибыли правоохранители, они устанавливают обстоятельства случившегося.
Ранее мы сообщали о том, что в Днепре люди снимали на телефон, как заживо сгорает человек
Автор: Администратор
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