На Днепропетровщине юноша повесился на шнурке от капюшона (фото)

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На Днепропетровщине молодой парень совершил самоубийство. Об этом нам стало известно из сообщения на сайте Информатор.Днепр.Сообщается, что жуткий инцидент произошел в Днепре. Тело юноши нашли на улице Трансформаторной возле дома №39. По предварительной

На Днепропетровщине молодой парень совершил самоубийство. Об этом нам стало известно из сообщения на сайте Информатор.Днепр.

Сообщается, что жуткий инцидент произошел в Днепре. Тело юноши нашли на улице Трансформаторной возле дома №39.

По предварительной информации, парню было 19 лет, он жил на указанной улице.

Его нашли на улице возле дома утром около 7:00. Предположительно, тело обнаружил мужчина, который выгуливал собаку.

Юноша повесился на шнурке от капюшона на дереве. На место прибыли правоохранители, они устанавливают обстоятельства случившегося.

Ранее мы сообщали о том, что в Днепре люди снимали на телефон, как заживо сгорает человек

Автор: Администратор