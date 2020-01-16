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15 січня на Донбасі загинув молодий воїн з Дніпропетровщини. Про це нам стало відомо з ранкового звіту штабу ООС.В ООС повідомляють, що 15 січня збройні формування Російської Федерації 11 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв наші позиції

15 січня на Донбасі загинув молодий воїн з Дніпропетровщини. Про це нам стало відомо з ранкового звіту штабу ООС.

В ООС повідомляють, що 15 січня збройні формування Російської Федерації 11 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями артилерійських систем калібру 152 мм, мінометів калібру 120 мм та 82 мм, а також гранатометів різних систем, БПЛА, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї. Окрім цього, була присутня снайперська активність.

Сім обстрілів було зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", а саме:

неподалік населеного пункту Піски – з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів;

поблизу Василівки – з великокаліберного кулемету;

два рази поруч з населеним пунктом Павлопіль – з БПЛА противник скинув 6 гранатометних пострілів ВОГ-17 калібру 30 мм;

неподалік Авдіївки – зі снайперської гвинтівки;

поблизу населеного пункту Широкине – зі станкового протитанкового гранатомету, великокаліберного кулемету та іншої стрілецької зброї;

поруч з Невельським – з великокаліберного кулемету.

Чотири обстріли противник здійснив в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", а саме:

поблизу з Світлодарськом – з міномету калібру 82 мм ворог випустив 2 міни;

два рази неподалік населеного пункту Оріхове – з артилерії калібру 152 мм – 6 снаряди, 120-мм міномету – 27 мін;

поруч з Новотошківським – з міномету калібру 120 мм – 14 мін та автоматичних станкових гранатометів.

У результаті ворожих обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил загинув.

На сторінці Штабу Національного спротиву м.Кам’янське Дніпропетровської області повідомили ім’я та вік загиблого бійця. Від кулі снайпера загинув 24-річний Олексій Василевський – уродженець Кам’янського. Трагедія сталася приблизно о 18:30 15 січня.

З початку року це вже 6-й загиблий на фронті. Про інших героїв, що віддали життя на початку січня 2020 року, йдеться в сюжеті «Вікна» на відео нижче. Також в ЗМІ повідомлялося про загибель на бойовій позиції 26-річного Віталія Каравана з Хмельниччини 13 січня. Причини його загибелі встановлюються.

Автор: Екатерина Андрус