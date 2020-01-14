Люди снимали, как заживо сгорает человек: полиция Днепра завела уголовное дело

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На Днепропетровщине вчера, 13 января, имела место жуткая ситуация. В центре города заживо сгорал человек. Очевидцы снимали это на телефон, а затем выложили видео в сеть. Об этом нам стало известно из сообщения Национальной полиции в Днепропетровской

На Днепропетровщине вчера, 13 января, имела место жуткая ситуация. В центре города заживо сгорал человек. Очевидцы снимали это на телефон, а затем выложили видео в сеть. Об этом нам стало известно из сообщения Национальной полиции в Днепропетровской области.

Согласно полученной нами информации, трагический инцидент произошел в Днепре. Мы сообщали ранее об этом возгорании. Однако, на тот момент еще не были известны подробности и то, что пострадавший погиб.

В полиции сообщают, что двое бездомных грелись у костра на площади Героев Майдана. Около 17:00 один из мужчин случайно упал в огонь и загорелся. Все это снимали на видео очевидцы, которые потом выложили материал в сеть.

Ранее сообщалось, что на место происшествия прибыли медики скорой медицинской помощи. Пламя тушили при помощи баллончиков.

В сегодняшнем сообщении полиции отмечается, что пострадавший мужчина умер от полученных ожогов на месте. Его личность сейчас устанавливается.

Открыто два уголовных производства. По факту смерти человека – по статье 115, часть 1 (несчастный случай). В действиях лиц, которые не оказали помощь пострадавшему, полиция усматривает признаки преступления по статье 136, часть 3 Уголовного кодекса Украины.

Выясняются все обстоятельства происшествия.

Автор: Екатерина Андрус