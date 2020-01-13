В Покрове взорвалась газобаллонная установка

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В Покрове сегодня, 13 января, взорвалась газобаллонная установка, что привело к пожару. Об этом нам стало известно из сообщения пресс-службы ГУ ГСЧС в Днепропетровской области.Согласно полученной нами информации, тревожный сигнал поступил на горячую

В Покрове сегодня, 13 января, взорвалась газобаллонная установка, что привело к пожару. Об этом нам стало известно из сообщения пресс-службы ГУ ГСЧС в Днепропетровской области.

Согласно полученной нами информации, тревожный сигнал поступил на горячую линию Службы спасения Покрова в 15:00 13 января. Сообщалось, что на территории Общественной организации объединения граждан общества «Каланча» произошел взрыв газобаллонной установки с последующим горением.

Прибыв на место происшествия, спасатели установили, что взрыв произошел в гараже, где находился легковой автомобиль AUDI A6. Во время взрыва пострадал владелец машины мужчина 1978 года рождения, который был госпитализирован в центральную больницу Покрова с диагнозом «термические ожоги лица и конечностей».

Взрывная волна уничтожила гараж и автомобиль. Площадь пожара составила 10 м2.

Огонь удалось локализовать в 15:27 и ликвидировать в 15:46. Всего в тушении пожара участвовали 8 сотрудников МСЧ и 2 единицы пожарно-спасательной техники.

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Автор: Екатерина Андрус