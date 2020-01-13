На Днепропетровщине утонул автомобиль с людьми: погибла семья с ребенком (видео)

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Страшная трагедия произошла вчера, 12 января, на Днепропетровщине. Об этом нам стало известно из сообщений Национальной полиции в Днепропетровской области и ГУ ГСЧС Украины в Днепропетровской области.Согласно полученной нами информации, 12 января в 19:05 в

Страшная трагедия произошла вчера, 12 января, на Днепропетровщине. Об этом нам стало известно из сообщений Национальной полиции в Днепропетровской области и ГУ ГСЧС Украины в Днепропетровской области.

Согласно полученной нами информации, 12 января в 19:05 в Службу спасения «101» поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии в районе села Вишневое Пятихатского района.

По указанному адресу был направлен отряд спасателей, которые, прибыв на место происшествия, установили, что во время движения по дамбе пруда легковой автомобиль «Toyota Land Cruiser Prado» съехал в водоем. Он находился примерно в 5 метрах от берега на глубине 2-3 метра.

Спасатели при помощи лебедки вытащили внедорожник на берег.

В салоне оказались тела четырех людей, среди них девочка 14 лет. Погибли также ее отец и мать 1983 года рождения и женщина 1982 года рождения.

Полиция проводит следственные действия, устанавливая причины смертельного дорожно-транспортного происшествия. Открыто уголовное производство.

Автор: Екатерина Андрус