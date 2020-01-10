В Дніпрі затримали чоловіка, який викрав 5-річного хлопчика

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Патрульні та небайдужа пасажирка рейсового автобуса врятували 5-річного хлопчика, якого п’яний «друг» матері після сварки вивіз до Дніпра. Про це нам стало відомо з повідомлення патрульної поліції Дніпропетровської області.«Про те, що у салоні

Патрульні та небайдужа пасажирка рейсового автобуса врятували 5-річного хлопчика, якого п’яний «друг» матері після сварки вивіз до Дніпра. Про це нам стало відомо з повідомлення патрульної поліції Дніпропетровської області.

«Про те, що у салоні рейсового автобуса перебуває чоловік з ознаками сильного алкогольного сп'яніння з маленькою дитиною, яка його боїться, повідомила спецлінії 102 пасажирка. Жінка посадила дитину поруч із собою. Вже у Дніпрі вона передала хлопчика патрульним. Супутник дитини був такому стані, що не міг сидіти на сидінні, а лежав просто на долівці поряд. Чоловік поводився неадекватно, і навіть забувся, що з ним був маленький хлопчик», – говориться в повідомленні поліції.

Патрульні дізналися усі обставини події у бабусі малюка, телефон якої знайшли у нетверезого громадянина, та у самого хлопчика, який виявився дуже комунікабельним та розумним. Як з'ясувалося, чоловік, який його віз до Дніпра, «друг» матері. Дорослі разом вживали алкогольні напої, а потім посварилися. В результаті конфлікту чоловік забрав хлопчика з собою. Дитина була легко одягнена та голодна.

Патрульні передали малюка співробітникам ювенальної превенції, громадянина доставили до Дніпровського відділку поліції, а за його поведінку у громадському місці склали адміністративний матеріал за ст. 173 КУпАП (дрібне хуліганство).

Раніше ми повідомляли про те, що на Дніпропетровщині під колесами авто п`яної жінки загинули дві вчительки. Вони переходили дорогу по «зебрі», коли авто на великій швидкості врізалося в групу людей

Автор: Администратор