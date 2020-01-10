Пенсионер заварил щиток, чтобы не отключили свет: коммунальные войны на Днепропетровщине (видео)

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На Днепропетровщине пенсионер посчитал, что в коммунальных войнах все средства хороши и пошел на явное нарушение. Об этом нам стало известно из сообщения на сайте «Наше місто», который ссылается на председателя ОМСД Веру Поляк.Согласно полученной

На Днепропетровщине пенсионер посчитал, что в коммунальных войнах все средства хороши и пошел на явное нарушение. Об этом нам стало известно из сообщения на сайте «Наше місто», который ссылается на председателя ОМСД Веру Поляк.

Согласно полученной нами информации, инцидент произошел в Кривом Роге. Пожилой совладелец дома ОСМД «Сечь-17», защищаясь от принудительного отключения света за долги, заварил электрощиток в подъезде. Как выяснилось пенсионер, а в прошлом — сварщик перестал платить членские коммунальные взносы в ОСМД, а когда ему пригрозили отключением вышел из ситуации по-своему.

Председатель ОСМД Вера Поляк сообщила на своей странице в ФБ:

«73-летний совладелец дома ОСМД «Сечь-17» неоднократно жаловался в Терновской райисполком на председателя общества, и не раз угрожал «оставить без зарплаты». Владимир, — так зовут, пенсионера перестал платить коммунальные взносы, несмотря на объяснения председателя.

Когда у бывшего сварщика накопился долг, было принято решение отрезать должнику электроэнергию, ведь других рычагов давления в ОСМД не нашли. Впрочем, с мерами председатель прогадала. Пенсионеру отправили письменное уведомление с требованием погасить долг или реструктуризировать его, а вызвать электрика решили после праздников, — как тот выйдет на работу.

Не дожидаясь специалиста, Владимир решил «перестраховаться» от отключения, недолго думая, заварил щиток на лестничной площадке. Не смутило бывшего сварщика и присутствие, мягко говоря, удивленного председателя».

Сообщается, что на место вызвали полицию. Самовольная блокировка электрощитка может привести к весьма печальным последствиям. Однако даже в присутствии стражей порядка, снимать свой «замок» сварщик отказался.

Автор: Екатерина Андрус