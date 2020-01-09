Смертельный наезд на Днепропетровщине совершила пьяная женщина

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Как мы сообщали ранее, в Кривом Роге на Днепропетровщине вечером 8 января произошло ДТП с двумя погибшими. Автомобиль на большой скорости въехал в группу пешеходов на «зебре». Водитель скрылся с места преступления. Его личность уже установили.Согласно

Как мы сообщали ранее, в Кривом Роге на Днепропетровщине вечером 8 января произошло ДТП с двумя погибшими. Автомобиль на большой скорости въехал в группу пешеходов на «зебре». Водитель скрылся с места преступления. Его личность уже установили.

Согласно информации, полученной нами на официальном сайте Национальной полиции в Днепропетровской области, водителем «Ауди» оказалась 31-летняя женщина. После свершения ДТП местная жительница бросила автомобиль примерно в 150 метрах и скрылась. Полиция оперативно установила ее личность и провела задержание. По предварительной информации, водитель совершившая ДТП, была в состоянии алкогольного опьянения.

Пострадавшие - женщины 47 и 57 лет, которые переходили дорогу по пешеходному переходу, от полученных травм скончались на месте происшествия.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами). Санкция статьи предусматривает от 5 до 10 лет лишения свободы.

Автор: Администратор