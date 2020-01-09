На Запорожской АЭС внезапно отключился энергоблок

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Ночью 8 января на Запорожской атомной электростанции внезапно отключился один из энергоблоков. Об этом нам стало известно из сообщения пресс-службы станции.Согласно полученной нами информации, отключение энергоблока №2 произошло 8 января в 22:34. Сработала

Ночью 8 января на Запорожской атомной электростанции внезапно отключился один из энергоблоков. Об этом нам стало известно из сообщения пресс-службы станции.

Согласно полученной нами информации, отключение энергоблока №2 произошло 8 января в 22:34. Сработала автоматическая защита.

Уже в 04:17 энергоблок подключили к сети, устранив замечания. На данный момент на Запорожской АЭС работают четыре блока. Суммарная мощность генераторов составляет 3 77 МВт. На энергоблоке №3 идут 21-е сутки планового капитального ремонта. Также плановый средний ремонт идет 18-е сутки на энергоблоке №6.

Замечаний к работе основного оборудования действующих энергоблоков и персонала на данный момент нет.

Радиационный фон в районе размещения Запорожской АЭС и в санитарно-технической зоне (территория вокруг станции радиусом 2, км) – 8-12 микрорентген в час, что соответствует природному радиационному фону.

Ранее мы сообщали о том, что Запорожская АЭС переходит на новый вид топлива

Автор: Екатерина Андрус