В Марганце продолжают искать очевидцев жестокого избиения мужчины: обещают вознаграждение

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Как сообщал ранее NikopolNews , в Марганце в ночь перед Рождеством был до состояния комы избит Сергей Цуркин. Родственники продолжают искать очевидцев этого преступления и обещают вознаграждение за ценные данные.Согласно информации, полученной NikopolNews , из

Как сообщал ранее NikopolNews , в Марганце в ночь перед Рождеством был до состояния комы избит Сергей Цуркин. Родственники продолжают искать очевидцев этого преступления и обещают вознаграждение за ценные данные.

Согласно информации, полученной NikopolNews , из сообщения дочери пострадавшего, подозреваемого в жестоком избиения ее отца уже задержали. Однако, девушка не верит, что избить до такого состояния мог один человек.

- Я вот думаю, как один человек, молодой парень среднего телосложения, мог сам, без помощи, так забить человека, выбить ему челюсть, все зубы, что он их проглотил, и бил исключительной в голову. Да так эстетично, что на теле кроме головы больше нет побоев. Разве такое возможно? Мо мнение, что человека держали! Чтоб он не мог убежать. И издевались как могли! Люди, очнитесь, мы в этом живем! Не запирайте рот на замок!!! Если кто может дать информацию, я готова за нее заплатить. Но не молчите! Люди, из человека за минуту сделали овощ, это сволочи, которые живут рядом с вами, поблизости с вашими детьми, супругами, стариками… - написала Анастасия Миланова в группе Марганецкий очевидец.

Номера родственников: 0999706020 (Анастасия), 0669570886 (Наталия).

Автор: Екатерина Андрус